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Spor

Mourinho'dan maç sonu açıklama! ''Neyin eksik olduğu ortada''

Fenerbahçe'nin tecrübeli teknik direktörü Jose Mourinho, Benfica'ya 3-2 kaybettikleri hazırlık maçı sonrası değerlendirmelerde bulundu.

Haber Merkezi27 Temmuz 2025 Pazar 01:30 - Güncelleme:
Mourinho'dan maç sonu açıklama! ''Neyin eksik olduğu ortada''
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Benfica'ya karşı oynanan hazırlık maçı sonrası değerlendirmelerde bulundu.

Portekizli çalıştırıcı, "Şiddeti yoğun idmanlar yaptık. Bu sebeple hazırlık maçlarına tam anlamıyla hazırlanamadık. Sezon öncesi kampları daha çok yükleme ve yoğun antrenmanlarla geçer. Söylemek istediğim şey, bu sebeple maçlara taze bir şekilde çıkamadık. Kamptan çok memnunum. Herkes çok iyi çalıştı. Hoca olarak benim istediğim şeyleri başkan da görüyordur diye düşünüyorum. Çünkü bugün maça baktığımız zaman herkes eksik olan şeyi, yapılması gerekeni görüyordur diye düşünüyorum. Feyenoord maçına 7 günlük çalışma süremiz kalacak. Dolayısıyla neyin eksik olduğu ortada." dedi.

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