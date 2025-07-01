Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Fenerbahçe, transferde çalışmalarına son sürat devam ederken, İspanya'dan sürpriz bir iddia gündem geldi.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

İspanyol basını Deportivo Estadio'nun haberine göre, Fenerbahçe, Paris Saint-Germain'e geri dönen Marco Asensio'yu kiralamak için görüşmelere başladı.

MOURINHO'DAN YEŞİL IŞIK

Sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Jose Mourinho, 29 yaşındaki İspanyol yıldızın transferine yeşil ışık yaktı. Fenerbahçe yönetimi, PSG'nin oyuncunun 14 milyon euroluk maaşının bir kısmını karşılaması talep etti.

ŞARTLAR OLUŞURSA BONSERVİS ALINABİLİR

Öte yandan Fenerbahçe'nin, şartların oluşması durumunda Marco Asensio'yu bonservisiyle birlikte transfer edebileceği vurgulandı.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon hem Aston Villa hem de PSG formasıyla beraber toplamda 37 maça çıkan Asensio, çıktığı karşılaşmalarda 10 gol, 5 asist katkı sağladı.

10 numara ve sağ kanat bölgelerinde görev yapan Asensio, 38 kez İspanyol Milli Takımı'nda görev yaptı.