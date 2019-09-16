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Mourinho'dan övgü dolu Terim sözleri

Mourinho’nun söyleşisine İtalyanca mesaj gönderen Fatih Terim’e Portekizli Teknik Direktör’den anında yanıt geldi. Mou, İmparator’u yere göğe koyamadı.

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AKŞAM
 
FATİH Terim, yakın arkadaşı Mourinho’nun katıldığı bir söyleşide kendisine İtalyanca mesaj gönderdi. Tecrübeli çalıştırıcı, Mou’ya, “Merhaba Jose. Seni sahalarda yakın zamanda tekrar görmek istiyorum. Umarım her şey senin için iyi olur. Görüşürüz” mesajını attı. Mourinho bunun üzerine, “Fatih benim fantastik ilişkim olan birkaç menajerden biri. İstanbul’daki Galatasaray-Real Madrid maçını hatırlıyorum. Fatih’in taraftarlarla müthiş bir bağı var. Neredeyse turu çeviriyorlardı” ifadelerini kullandı.
 
HAKSIZLIK YAPILDI
 
Jose Mourinho, bir dönem Galatasaray’da da forma giyen eski futbolcusu Wesley Sneijder’le ilgili olarak da, “Sneijder’in 2010’da Ballon d’Or’u almaması büyük bir haksızlıktı. Hollanda ile Dünya Kupası’nda final oynadı. Dünya Kupası’nın en iyi oyuncusuydu. Inter ile her şeyi kazandı. Şampiyonlar Ligi’ni, İtalya Kupası’nı, İtalya şampiyonluğunu kazanmış bir futbolcu bunun üzerine Dünya Kupası’nda da final oynadı. Bir oyuncunun Ballon d’Or ödülünü alması için daha ne yapması gerekli!” yorumunu yaptı.

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