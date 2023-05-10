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Spor

Mourinho'dan PSG iddialarına cevap

Tecrübeli teknik direktör Jose Mourinho, hakkında çıkan Paris Saint-Germain haberlerine cevap verdi.

10 Mayıs 2023 Çarşamba 17:25 - Güncelleme:
Mourinho'dan PSG iddialarına cevap
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UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçında Bayer Leverkusen ile karşılaşacak Roma'da teknik direktör Jose Mourinho, basının karşısına geçti.

Portekizli teknik adam, hakkında çıkan Paris Saint-Germain haberlerinin sorulmasına da cevap verdi. Mourinho, "PSG'den bir ilgi var mı? Eğer beni arıyorlarsa, benimle konuşmadıkları için sanırım beni bulamadılar (Gülerek)!" sözlerini kullandı.

Öte yandan Leverkusen maçını da değerlendiren deneyimli antrenör, "Bayer Leverkusen, kontra atakta Avrupa'nın en güçlü ekiplerinden biri, bu çok açık. Savunma yapıyorlar, rakibin topu kaybetmesini bekliyorlar ve sonra durdurulması zor bir takım oluyorlar çünkü hızlı oyuncular var. Bu anlamda üst düzey bir takım." dedi.

Mourinho, ayrıca, "Bayer Leverkusen karşısında dengeli bir oyun oynar ve iyi bir sonuç elde edersek mutlu olurum" diye konuştu.

Mourinho, Paulo Dybala ve Georginio Wijnaldum'un maçta oynayıp oynamayacağının perşembe günü belli olacağını söyledi.

Roma, Bayer Leverkusen ile perşembe günü saat TSİ 22.00'de karşı karşıya gelecek.

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