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Spor

Mourinho'dan Viktor Gyökeres açıklaması! ''Takip ediyorum''

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho 2-0'lık Uniao de Leiria galibiyetinin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sporting'in yıldız golcüsü Gyökeres'i takip ettiğini belirten Mourinho, 'Benfica'yı yakından takip ediyorum çünkü onlarla Şampiyonlar Ligi'nde oynama şansımız var.' dedi. İşte detaylar...

AKŞAM22 Temmuz 2025 Salı 09:21 - Güncelleme:
Mourinho'dan Viktor Gyökeres açıklaması! ''Takip ediyorum''
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Yeni sezonun hazırlıklarına Portekiz'de devam eden Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jose Mourinho, 2-0'lık Uniao de Leiria galibiyetinin ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sporting'in yıldız golcüsü Gyökeres'i takip ettiğini belirten Mourinho, "Benfica'yı yakından takip ediyorum çünkü onlarla Şampiyonlar Ligi'nde oynama şansımız var. Porto, geçen sezon olumsuzluklar yaşadı ama gelişmeye devam ediyorlar. Sporting Lizbon'un son 2 sezondaki şampiyonluğunda önemli pay sahibi olan Gyökeres'i de takip ediyorum. Onun transferi için 'panik' durumda olmasam da izliyorum. Benfica ile oynama ihtimalimiz olan maç Eylül ayında, seçim dönemine denk geliyor. Futbolcular için de bizim için de karmaşık bir durum" diye konuştu. Başarılı teknik adam, "Bir gün Portekiz'e geri dönecek misin?" sorusunda ise "Bir gün olacak. Bu benim ve ailemin istediği bir şey. Evim Londra'da ama ister kulüp olsun, ister milli takım olsun, doğru zamanda ve fırsat bulunduğunda bu olacak" cevabını verdi.

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