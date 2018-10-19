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Mourinho'dan Zlatan hamlesi

La Galaxy'nin yıldız oyuncusu Zlatan İbrahimoviç eski dostu Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun uğraşları sonucu Old Trafford'a dönmek için hazırlıklarına başladı. Yıldız oyuncu gelecek ay sezonun bitimiyle La Galaxy'e veda edip Avrupa'ya dönmek için tamamen hazır olacak.

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Manchester United'ın tecrübeli teknik adamı Jose Mourinho, eski oyuncusu Zlatan İbrahimoviç'i geri getirerek takımın kötü gidişatına son vermek istiyor.

37 yaşındaki yıldız oyuncu Zlatan İbrahimovic yaptığı açıklamada şöyle konuştu" Çalışma ve dinlenme arasında iyi bir denge kurmam gereken bir durumdayım ve Manchester United'da şuan lider eksikliği var. Sonuçta bir çocuktan lider olmasını bekleyemezsiniz. Ayrıca Mourinho'nun soyunma odasında çok az destekçisi var ve benim düşünceme göre bu sezona kötü başlamasının en büyük sebebi de bu. Bu iki sorunu çözeceğim. Sonuçta sadece bir kral her şeyi değiştirebilir." diye konuştu.

Manchester United'ın kaptanı Antonio Valencia da takım arkadaşı Fransız yıldız oyuncu Paul Pogba gibi Jose Mourinho'nun gözünden düşmüş durumda.

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