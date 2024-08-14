İSTANBUL 34°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Ağustos 2024 Çarşamba / 9 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,6117
  • EURO
    37,0329
  • ALTIN
    2641.56
  • BIST100
    9830.94
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Mourinho'nun o sözüne açıklama geldi: Kasten saptırılıyor
Spor

Mourinho'nun o sözüne açıklama geldi: Kasten saptırılıyor

Fenerbahçe Futbol A Takımı Medya Sorumlusu Alper Yemeniciler, Jose Mourinho'nun Lille maçından sonra yaptığı, 'Ben transfer için yalvarmam' sözleriyle ilgili açıklama yaptı.

14 Ağustos 2024 Çarşamba 22:22 - Güncelleme:
Mourinho'nun o sözüne açıklama geldi: Kasten saptırılıyor
ABONE OL

Fenerbahçe'den Jose Mourinho ile ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi.

Fenerbahçe Futbol A Takımı Medya Sorumlusu Alper Yemeniciler, Portekizli teknik adamın Lille maçının ardından yaptığı, "Ben transfer için yalvarmam" sözlerine açıklık getirdi.

Yemeniciler, yaptığı açıklamada, "Hocamızın sözleri kasten saptırılıyor. Kendisi süreçle ilgili hiçbir yorumda bulunmamış ve kulübün şu ana kadar atmış olduğu adımlardan da memnun olduğunu söylemiştir. Hocamız, başkanımız ve kulübümüzle aynı noktada olduğunun bilinmesini istiyor." ifadelerini kullandı.

MOURINHO NE DEMİŞTİ?

Mourinho, Lille maçının ardından, "2 orta saha oyuncunuz sakat olduğu için sorun yaşadınız. Transfer düşünüyor musunuz?" sorusuna şu şekilde yanıt vermişti;

"Oyuncular sakat, bütün sezon sakat kalmayacaklar. Her oyuncu sakatlandığında transfer isteyemem. Transfer dönemi hala açık ancak ben herhangi bir transfer için yalvarmıyorum."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.