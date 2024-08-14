Fenerbahçe'den Jose Mourinho ile ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi.

Fenerbahçe Futbol A Takımı Medya Sorumlusu Alper Yemeniciler, Portekizli teknik adamın Lille maçının ardından yaptığı, "Ben transfer için yalvarmam" sözlerine açıklık getirdi.

Yemeniciler, yaptığı açıklamada, "Hocamızın sözleri kasten saptırılıyor. Kendisi süreçle ilgili hiçbir yorumda bulunmamış ve kulübün şu ana kadar atmış olduğu adımlardan da memnun olduğunu söylemiştir. Hocamız, başkanımız ve kulübümüzle aynı noktada olduğunun bilinmesini istiyor." ifadelerini kullandı.

MOURINHO NE DEMİŞTİ?

Mourinho, Lille maçının ardından, "2 orta saha oyuncunuz sakat olduğu için sorun yaşadınız. Transfer düşünüyor musunuz?" sorusuna şu şekilde yanıt vermişti;

"Oyuncular sakat, bütün sezon sakat kalmayacaklar. Her oyuncu sakatlandığında transfer isteyemem. Transfer dönemi hala açık ancak ben herhangi bir transfer için yalvarmıyorum."