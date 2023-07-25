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Spor

Moussa Dembele, Steven Gerrard'ın takımına transfer oluyor

Son olarak Lyon'da forma giyen ve sözleşmesinin bitmesinin ardından takımdan ayrılarak serbest oyuncu olan Moussa Dembele, Suudi Arabistan takımı Al Ettifaq'a transfer olmak üzere.

25 Temmuz 2023 Salı 00:41 - Güncelleme:
Moussa Dembele, Steven Gerrard'ın takımına transfer oluyor
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Olympique Lyon'dan ayrılarak serbest oyuncu olan Moussa Dembele Suudi Arabistan'a adım atmak üzere. Fabrizio Romano'nun haberine göre Steven Gerrard'ın çalıştırdığı Al Ettifaq kulübünün Moussa Dembele'yle sözlü anlaşmaya vardığı ifade edildi. Dembele'nin yaptığı görüşmelerin olumlu devam ettiği ve oyuncunun Avrupa'da sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi imzayı atacağı kaydedildi.

Dembele'nin 2027 yılına kadar Al Ettifaq'la anlaşmaya vardığı da haberin devamında yer aldı.

Adı bir çok Türk takımıyla da geçen 27 yaşındaki Moussa Dembele kariyerinin ilk dönemlerinde önemli bir çıkış yakalasa da son dönemde bekleneni verememişti. Dembele geçen sezon Lyon formasıyla çıktığı 28 maçta 3 gol 1 asist üretmişti.

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