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Spor

Moussa Sow, kulüpsüz kaldı

Fenerbahçe'nin Senegalli eski yıldızı Moussa Sow kulüp bulamıyor.

16 Temmuz 2020 Perşembe 23:37 - Güncelleme: 16 Temmuz 2020 Perşembe 23:37
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Ülkemizde Fenerbahçe, Bursaspor ve Gaziantep FK gibi takımlarda top koşturmuş olan Moussa Sow, yeni bir kulüp arıyor.

Son olarak Gaziantep FK formasını terleten ve 3 Ekim 2019'dan itibaren boşta olan Sow'u menajeri Brezilya kulüplerine önerdi. Ancak Brezilya kulüplerinin hiçbiri Senegalli golcünün transferine olumlu yanıt vermedi.

Senegal basınının haberine göre; "En az 1 sene daha futbol oynamak istiyorum" diyen Sow için kulüplerden menajerine "Brezilya'da faydalı olmaz" raporu geldiği belirtildi.

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