Moussa Sow transferi resmen açıklandı
Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Moussa Sow, TFF 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'e imza attı
Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Moussa Sow, TFF 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'e transfer oldu
Gazişehir Gaziantep, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "HELE BAKIN KİM GELMİŞ" paylaşımı ile Sow transferini resmen duyurdu
Senegalli golcü, son olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nin Shabab Dubai takımında forma giyiyordu. Kulüp yetkilileri, daha önce Fenerbahçe forması da giyen 33 yaşındaki golcünün Gaziantep'e geldiğini ve gün içerisinde resmi sözleşmeyi imzalamasının beklendiğini kaydetti.
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