İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2692
  • 6,0192
  • 220.129
  • 101.801
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Moussa Sow'dan Aziz Yıldırım paylaşımı

Moussa Sow, sarı lacivertli kulüpte forma giydiği dönemde başkanlık yapan Aziz Yıldırım ile çektirdiği bir fotoğrafı paylaştı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Moussa Sow, sarı lacivertli kulüpte forma giydiği dönemde başkanlık yapan Aziz Yıldırım ile çektirdiği bir fotoğrafı paylaştı.
 
Sosyal medya hesabı üzerinden Yıldırım ile çektirdiği fotoğrafı takipçileriyle paylaşan Sow, "Benim için bir babasınız. Siz büyük bir adamsınız. Her şey için, ama özellikle Fenerbahçe için yaptığınız her şey için teşekkürler" notunu düştü. (DHA)

Engelli adamın infaz edilme anı kameralara yansıdı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan Antalya'da konuşuyor

Başkan Erdoğan Antalya'da konuşuyor

"Arap Baharı'nı Sudan'da canlandırmak isteyenler var"

'Arap Baharı'nı Sudan'da canlandırmak isteyenler var'

Amasya'da maden ocağında göçük

Amasya'da maden ocağında göçük

Bahçeli-Yıldırım görüşmesi sonrası ilk açıklamalar

Bahçeli-Yıldırım görüşmesi sonrası ilk açıklamalar

Bahçeli: Zillet itifakını silip atacağız

Bahçeli: Zillet itifakını silip atacağız

İsrail'den Venezuela'daki darbe girişimine destek

İsrail'den Venezuela'daki darbe girişimine destek

'Maduro için paralı asker gönderdiler' iddiasına cevap geldi

'Maduro için paralı asker gönderdiler' iddiasına cevap geldi

Kerry'den Trump'ı kızdıracak açıklama: İstifa etmeli

Kerry'den Trump'ı kızdıracak açıklama: İstifa etmeli
 

POPÜLER HABERLER

Engelli adamın infaz edilme anı kameralara yansıdı

Engelli adamın infaz edilme anı kameralara yansıdı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA