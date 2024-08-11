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Spor

Moussa Sow'dan sürpriz imza!

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen ve sergilediği performansla taraftarın sevgilisi olan Moussa Sow, sürpriz bir imza attı. Bu gelişme kulüp tarafından resmen açıklandı.

11 Ağustos 2024 Pazar 20:51 - Güncelleme:
Moussa Sow'dan sürpriz imza!
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Futbol kariyerinde daha önce Fenerbahçe forması da giyen Moussa Sow, Kuzey Makedonya ekibine imza attı.

SON OLARAK ÜMRANİYESPOR'DA OYNADI

Moussa Sow, futbol kariyerinde son olarak Türkiye'de forma giydi. 38 yaşındaki isim, 2020-2021 sezonunda Ümraniyespor'da oynadıktan sonra herhangi bir takım ile anlaşmadı.

İMZAYI ATTI

Moussa Sow, Kuzey Makedonya ekiplerinden Gostivar'ın yeni Sportif Direktörü oldu.

Gostivar'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Moussa Sow'un kulüp yönetimimize katıldığını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. O, Fenerbahçe ve Lille LOSC efsanesi, iki kez şampiyon, Türkiye Süper Ligi ve Fransız Ligue 1'in gol kralı. Yolculuğumuza katılma kararı nedeniyle kendisini içtenlikle karşılıyoruz."

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