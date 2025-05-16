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Spor

MSK'da hedef play-off

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde sezonun son maçında Darüşşafaka'yı konuk edecek olan Mersin Spor Kulübü (MSK), maçı kazanarak play-off'a kalmayı hedefliyor. Taraftarlara destek çağrısında bulunan Başantrenör Can Sevim, 'Bu maçı da kazanıp 6. sıradan play-off'a girme hakkını kazanacağız' dedi.

IHA16 Mayıs 2025 Cuma 15:36 - Güncelleme:
MSK'da hedef play-off
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde fikstür avantajı ile 6. sırada bulunan MSK, sezonun son haftasında sahasında oynayacağı Darüşşafaka maçının hazırlıklarını Servet Tazegül Spor Salonu'nda gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı. Süper Lig'deki ilk yılında ortaya koyduğu performansla basketbolseverlerin takdirini toplayan MSK, bu maçı da kazanıp play-off'a doğrudan kalmak istiyor.

Başantrenör Can Sevim, amaçlarının puan cetvelinde 6. sıradaki yerlerini korumak olduğunu söyledi. 7. sırada yer alan Galatasaray'ın 1 maç eksiği olduğunun altını çizen Sevim, "Sonuç olarak Galatasaray'ın bir maç eksiği var ama 6. sırayı şu anda almış durumdayız ve bunu bırakmak istemiyoruz. Evimizde oynayacağımız son maçı da kazanıp 6. sıradaki yerimizi netleştirebileceğimizi düşünüyorum. Bu bizim açımızdan da kulübümüz ve şehrimiz açısından da çok önemli" diye konuştu.

Sezona 2025-2026 sezonunda Avrupa Kupaları'na katılma hedefiyle başladıklarını ifade eden Sevim, gelinen noktada bu hedefe çok yakın olduklarını kaydetti. Sevim, "Direkt play off'ta olmak, bunu ilk yılımızda başarmak ve üstüne sezon başından beri koyduğumuz asıl hedef olan Avrupa Kupaları'na katılma hakkını da kazanacağımızı düşünürsek, gerçekten çok değerli. Bunun bilincindeyiz. Bu maçta eminim ki bizi destekleyecek muhteşem bir seyircimiz olacak. Onlarla beraber bütünleşerek bu maçı da kazanıp 6. sıradan play-off'a girme hakkını kazanacağız" şeklinde konuştu.

"ZOR BİR MAÇ OLACAK"

Darüşşafaka Basketbol'un zorlu bir rakip olduğunu belirten Kaptan Pako Cruz ise, "Bu maç bizim için de onlar için de çok önemli. Zor bir maç olacağını biliyoruz. Bütün taraftarların bu mücadelede salonu doldurup bizi destekleyeceklerine eminim" ifadelerini kullandı.

  • mersin spor
  • basketbol

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