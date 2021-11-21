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Spor

Muammer Akyüz: Son vuruşlardaki becerisizlikler puanlara engel oldu

Gençlerbirliği Basından Sorumlu Asbaşkanı Muammer Akyüz, kadronun motivasyonunun artırılması ve güçlendirilmesi konusunda yoğun bir çalışma yaptıklarını ifade etti.

AA21 Kasım 2021 Pazar 14:24 - Güncelleme: 21 Kasım 2021 Pazar 14:24
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Muammer Akyüz, yaptığı yazılı açıklamada, Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında dün sahalarında Tuzlaspor'a 1-0 yenildiklerini anımsattı.

Özellikle ikinci yarıda oynadıkları futbolla en azından beraberliği hak ettiklerini belirten Akyüz, şunları kaydetti:

"Oyuncularımızın defansta yaptığı hatalar kadar golcülerimizin de özellikle son vuruşlardaki becerisizlikleri puan almamıza engel oldu. Elbette kulüp yönetimleri mazeret yeri değildir. Ancak sıfırdan ve maddi imkansızlıklarla kurulan bir takımımız var. Kadrodaki futbolcularımızın kalitesi yönünden olmasa da kadro zenginliği yönünden sıkıntılı olduğu gerçeği ortadadır. Özellikle bazı mevkilerde cezalı veya sakat olan bir futbolcumuzun yerini dolduracak kadro derinliğimiz yok. Başta Başkanımız olmak üzere tüm yönetimimiz, gerek mevcut kadronun motivasyonunun artırılması, gerekse imkanlarının elverdiği ölçüde ara transferde kadroyu güçlendirme konusunda yoğun bir çalışma yapmaktadır. Önümüzdeki hafta sahamızda oynayacağımız Bursaspor maçını kazanarak yeni bir çıkış yakalamak istiyoruz. Tüm camianın desteğiyle bunu başarabileceğimize inanıyoruz."

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