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Spor

Muammer Yıldırım: Bu başarının tesadüf olmadığını gösterdik

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında iç sahada Fenerbahçe ile karşılaşan Sivasspor'un başarılı kalecisi Muammer Yıldırım maç sonu açıklamalarda bulundu.

4 Mayıs 2023 Perşembe 00:05 - Güncelleme:
Muammer Yıldırım: Bu başarının tesadüf olmadığını gösterdik
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Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Fenerbahçe ile evinde 0-0 berabere kalan Sivasspor'da kaleci Muammer Yıldırım maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Kendisi açısından iyi bir maç olduğunu söyleyen Muammer, "Uzun süredir oynamıyordum. Geçen Fenerbahçe maçı ile oyuna girdim. Şimdi yine kupa maçında oynadım. Benim adıma da iyi geçti. Gol yemedim. Ekstra motive oluyorsun böyle olunca. Son Türkiye Kupası'nı alan takım olarak bu sene iddiamız var. Yarı finale kadar geldik. Bu başarının tesadüf olmadığını gösterdik." dedi.

Hedeflerinin kupayı kazanmak olduğunu söyleyen Muammer, "İçeride oynuyorduk. Avantaj elde etmek için sahaya çıkmıştık. Biraz böyle pozisyonu kısır bir maç oldu. İleride etkili olamadık. İyi mücadele verdik ama ileride pozisyon bulamadık. Fenerbahçe'nin birkaç pozisyonu vardı. Atanın kazanacağız bir maçtı. Öyle olacaktı. Avantajlı geçemedik maçı, dezavantaj da olmadı. İkinci ayağı da var bu işin. Favori hiçbir zaman yarı finalde olmuyor. Son şampiyon olarak da gidip Kadıköy'de Fenerbahçe'ye ya gol atacağız, ya kazanacağız. Bir şekilde finale yükselmek istiyoruz. Şimdi önümüzde lig maçı var, Ümraniyespor ile. Bu bizim adımıza önemli. Allah'ın izniyle o maçı kazanırsak rahatlarız. Kupa maçına daha rahat çıkarız öyle olursa. Finale yükselip kupayı kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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