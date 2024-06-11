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Spor

Muaythai Dünya Şampiyonası'na Türk damgası!

Yunanistan'da düzenlenen Elit Büyükler ve 23 Yaş Altı Dünya Muaythai Şampiyonası'na Türkiye, damga vurdu. Milli sporcular, şampiyonayı 20 madalya ile kapattı.

AA11 Haziran 2024 Salı 20:41 - Güncelleme:
Muaythai Dünya Şampiyonası'na Türk damgası!
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Yunanistan'da düzenlenen Elit Büyükler ve 23 Yaş Altı Dünya Muaythai Şampiyonası'nda Türkiye, birinci oldu.

Türkiye Muaythai Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Rusya ve Belarus'un sporcularının bireysel olarak yarıştığı şampiyonada Türkiye 51 puanla genel klasmanda, 35 puanla da elit büyükler kategorisinde birinciliği elde etti.

Elit büyükler kategorisinde 2 altın, 5 gümüş, 4 bronz madalya alan Türkiye, 23 yaş altında ise 3 gümüş, 6 bronz madalya kazandı.

Şampiyonayı toplam 20 madalyayla kapatan Türkiye'nin madalya alan milli sporcuları şöyle:

ELİT BÜYÜK KADINLAR

Altın madalya: 51 kilo Gülistan Dağıstanlı, 60 kilo Kübra Kocakuş

Gümüş madalya: 48 kilo Sibel Oruç, 63.5 kilo Bediha Taçyıldız, 71 kilo Halime Eke, 75 kilo Büşra Beyazbal, +75 kilo Zeliha Nur Kamaç

Bronz madalya: 45 kilo Ayten Özdemir, 57 kilo Ezgi Keleş

ELİT BÜYÜK ERKEKLER

Bronz madalya: 75 kilo İsa Taşdemir, 86 kilo Enes Bilben

23 YAŞ ALTI KADINLAR:

Gümüş madalya: 63.5 kilo Cemile Aykoç, +67 kilo Öykü Aydoğmuş

Bronz madalya: 45 kilo Neriman Tarhan, 54 kilo Ayşenur Tandoğan, 60 kilo Gülcan Öztürk, 67 kilo Biran Duran

23 YAŞ ALTI ERKEKLER

Gümüş madalya: 51 kilo Onur Turan

Bronz madalya: 60 kilo Ömer Çavgın, +86 kilo Ahmet Büyükbüberoğlu

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