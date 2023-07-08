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Spor

Mücadeleyi bırakmayın! Nenad Bjelica'dan sahada savaşın çağrısı

Trabzonspor'un başarılı teknik direktörü Nenad Bjelica oyuncularını yeni sezona sert bir şekilde hazırlıyor. Hırvat teknik adam futbolcularına 'Asla mücadeleyi bırakmayın' dedi.

Sabah8 Temmuz 2023 Cumartesi 12:08 - Güncelleme:
Mücadeleyi bırakmayın! Nenad Bjelica'dan sahada savaşın çağrısı
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Slovenya'da kamp yapan Trabzonspor'da teknik direktör Nenad Bjelica, oyuncularını yeni sezona sert bir şekilde hazırlıyor.

"MÜCADELEYİ BIRAKMAYIN!"

Bordo-mavili futbolcular dünkü idmanda taktik çalışırken, Hırvat hoca, "Topu kaybettiğinizde de devam edin. Asla mücadeleyi bırakmayın. Her zaman daha iyisini yapmaya çalışın" dedi.

SAVAŞMAYANA CEZA

51 yaşındaki teknik adam, kazanan ve kaybeden takımlara Euro cinsinden para ödülü veya cezası getiriyor. Saha içinde yenilen takımlar, şınav çekme cezası da alıyor.

PETKOVİC'İN GOLÜNÜ İZLEDİLER

Trabzonspor'un transfer gündeminde bulunan Dinamo Zagreb'in forveti Bruno Petkovic, dün yine gözlerin pasını sildi. İyi futboluyla dikkat çeken 28 yaşındaki Hırvat yıldız, takımının Sparta Prag ile oynadığı ve 1-1 berabere kaldığı maçta penaltıdan golünü attı. Karşılaşmayı bordo-mavili futbolcular Gomez, Denswil, Bartra, Flavio ve Doğucan da izledi.

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