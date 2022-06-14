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Spor

Mücahit Albayrak, Samsunspor'da

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, B.B. Erzurumspor'da forma giyen Mücahit Albayrak'ı kadrosuna kattı.

IHA14 Haziran 2022 Salı 19:48 - Güncelleme:
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Samsunspor, sol bek Mücahit Albayrak ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, yaz transfer sezonunu oldukça hareketli geçiriyor. Kırmızı-beyazlı ekip son olarak B.B. Erzurumspor forması giyen eski oyuncusu Mücahit Albayrak ile 2 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada transfer hakkında, "Yeniden aramıza hoşgeldin Mücahit Albayrak. Kulübümüz, 2020-2021 sezonunda kiralık olarak bizimle olan ve son olarak B.B. Erzurumspor forması giyen 30 yaşındaki sol bek oyuncusu Mücahit Albayrak ile 2 yıllık anlaşmaya varmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz" ifadeleri kullandı.

Mücahit Albayrak geçen yıl B.B. Erzurumspor forması ile 37 maça çıkıp 3 gol, 3 asist performansı göstermişti.

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