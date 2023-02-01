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Spor

Mudryk'in başı belaya girebilir!

Chelsea'nin Shaktar Donetsk'ten kadrosuna kattığı Mykhaylo Mudryk, ABD'li rapçi Lil Baby'nin 'Freestyle' adlı şarkısını bir arkadaşıyla birlikte söylediği bir videoda ırkçı bir ifade söylediği tespit edildi. İşte detaylar...

1 Şubat 2023 Çarşamba 21:18 - Güncelleme:
Mudryk'in başı belaya girebilir!
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Chelsea'nin 89 milyon Sterlin karşılığında kadrosuna kattığı Mudryk, bu kez futbolun dışında bir nedenle gündeme geldi. FA yaşananlar nedeniyle oyuncu hakkında soruşturma açtı.

Ukraynalı oyuncunun, ABD'li rapçi Lil Baby'nin "Freestyle" adlı şarkısını bir arkadaşıyla birlikte söylediği video ortaya çıktı. Şarkıda yer alan ve ırkçı bir söylem olan "n..r" kelimesini söylemesi üzerine oyuncuya tepki yağdı.

Mudryk'in yer aldığı 40 saniyelik video TikTok'ta gündem oldu ve defalarca kez izlendi. Video gelen tepkiler üzerine kaldırıldı ve oyuncu için özür metni yayınlandı. The Sun'a konuşan bir temsilci; "Mykhailo, TikTok hesabında geçen Temmuz ayında yayınlanan video için çok üzgün." dedi.

İngiltere Futbol Federasyonu gündem olan video hakkında soruşturma başlattı.

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