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Spor

Muğlaspor, Tugay Adamcıl'ı renklerine bağladı

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Muğlaspor, dış transfer çalışmaları kapsamında bir isim daha renklerine bağladı. Yeşil-beyazlı ekip, geçtiğimiz sezonda 3. Lig Aydın temsilcilerinden Efeler 09 SFK forması giyen 30 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Tugay Adamcıl'ı kadrosuna kattı.

IHA7 Temmuz 2024 Pazar 13:05 - Güncelleme:
Muğlaspor, Tugay Adamcıl'ı renklerine bağladı
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Geride bıraktığımız sezonda Efeler formasıyla 30 maça çıkan deneyimli futbolcu, 8 gol kaydetti. Yeni transfer Tugay Adamcıl, resmi imzayı kulüp tesislerinde attı. İmza törenine Kulüp Başkanı Menaf Kıyanç, yönetim kurulu üyeleri Barış Yayman, Semih Soykan, Cahit Alkan, Aykut Asar ve Sportif Direktör Ozan Özkan katıldı.

Tugay Adamcıl, profesyonel kariyerine Kayseri Erciyesspor'da başladı. Kariyeri boyunca Kahramanmaraşspor, Kayseri Şekerspor, Pazarspor, Afyonspor, Diyarbekirspor, Gümüşhanespor, Kırşehir FK, Karacabey Belediyespor ve Çankaya FK formalarını da terletti. Futbolculuk kariyerinde 1. Lig'de 21, 2. Lig'de 177, 3. Lig'de 87 ve Türkiye Kupası'nda 12 maça çıkan Tugay, toplamda 37 gol kaydetti.

Muğlaspor, yeni sezonda Tugay Adamcıl'ın tecrübesi ve yetenekleriyle takıma önemli katkılar yapmasını bekliyor. Transfer çalışmaları devam eden Muğlaspor'un, yeni sezonda başarı grafiğini yükseltmeyi hedeflediği belirtiliyor.

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