  • Muğlaspor'un genç kalecisi Eymen Ege'ye Trabzonspor Akademisi'nden davet
Muğlaspor'un genç kalecisi Eymen Ege'ye Trabzonspor Akademisi'nden davet

Muğlaspor U14 kalecisi Eymen Ege Manav, Trabzonspor Özkan Sümer Futbol Akademisi tarafından sezon boyunca yapılan takiplerin ardından antrenmanlara davet edildi.

IHA9 Nisan 2026 Perşembe 11:54 - Güncelleme:
Başarılı bir sezon geçiren Muğlaspor U14 Takımı kalecisi Eymen Ege Manav, Trabzonspor Özkan Sümer Futbol Akademisi tarafından özel olarak antrenmanlara davet edildi. Akdeniz Bölgesi scout ekiplerinin sezon boyunca yaptığı takip ve raporlar doğrultusunda davet edilen genç kaleci, Trabzonspor altyapı antrenmanlarına katılarak ilk etap çalışmalarını tamamladı. Eymen Ege Manav'ın bu süreçte olumlu değerlendirme aldığı ve Eylül ayında gerçekleştirilecek ikinci etap kamp çalışmalarına da katılacağı öğrenildi.

"EGE BÖLGESİ FUTBOLCU ÜSSÜ HALİNE GELECEĞİZ"

Muğlaspor Altyapı Koordinatörü Serdar Yıldırım ise yaptığı açıklamada,"Muğlaspor Kulübü olarak Muğlasporumuzun geleceği olan çocuklarımıza ve Türk futboluna kazandıracağımız gençlerimizin daha iyi seviyelere yükseltmek ,sporcularımızın ve kulübümüzün misyonunu koruyarak aynı zamanda onların önünü açmak amacıyla akademik gelişimlerinin daha üst seviyelerde olması amacıyla hareket etmekteyiz. Kulübümüz ilk yıl yapılanmasında Türk futbolunun köklü kulüplerinin dikkatlerini üzerine çekerek ilerlemektedir. Başkanımız sayın Menaf Kıyanç'ın alt yapıya vermiş olduğu büyük önem ilk yılımızda altyapıda tam yapılanmayla ilk meyvelerini vermeye başlamıştır önümüzdeki süreçte Ege Bölgesi'nin futbolcu üssü haline gelecektir" dedi.

