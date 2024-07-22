Muğlaspor'un yeni transferi Cemal Kızılateş

Kariyerine Ukrayna'da başlayan Cemal, FC Vorskla Poltava, FC Arsenal Kiev, FK Kolos Kovalivka ve FC Volyn Lutsk takımlarında forma giydi. 2020-2021 sezonunda 1. Lig ekibi Balıkesirspor'da oynayan başarılı ön libero, son 2,5 sezonunu TFF 2. Lig takımı Isparta 32 Spor'da geçirdi. Cemal, 1. Lig'de 17, 2. Lig'de 78 maçta sahaya çıktı ve 10 gol kaydetti. Ukrayna kariyerinde ise toplamda 148 maçta 14 gol attı.

Cemal Kızılateş, Başkan Menaf Kıyanç, Yönetim Kurulu Üyesi İlker Barış Kalaç ve Sportif Direktör Ozan Özkan'ın katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde Muğlaspor'a bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Muğlaspor camiasına katılmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Cemal Kızılateş, takımın başarısı için elinden geleni yapacağını ifade etti. Başkan Menaf Kıyanç ise Cemal'in tecrübesi ve yetenekleriyle takıma önemli katkılar sağlayacağına inandığını belirtti.