Aksam 05.02.2020 11:46 - Güncelleme: 05.02.2020 12:00

G.SARAY sahada şampiyonluk yarışı verirken, muhalefet ve iktidar arasındaki saha dışı mücadele de Mart ayı öncesi kızıştı. Mart sonunda yapılması planlanan mali kongre bir anlamda bu mücadelenin finali olacak. Camiada son dönemde konuşulan ve muhalefetin, yönetime karşı tavrının daha da sertleşmesine neden olan 3 önemli olay var. Bunlardan birincisi hisse satışı. Sarı-Kırmızılı yönetim 6 Ocak’ta başladığı hisse satışına dün de devam etti. Bu sürede kulübün yüzde 2’den fazla hissesi borsada satılarak, kulüp kasasına gelir olarak girdi. Muhalefet, yönetimin bu yolla finansman sağlamasından ve işleri döndürmeye çalışmasından rahatsız ve mevcut yönetimin böyle bir yetkisi olmadığını iddia ediyor. Haliç’de yapılan kongrede yönetime ‘Hisse satış’ yetkisi verildiği ancak genel kurulun mali konularda verdiği yetkinin süresinin 1 yıl olduğu, dolayısıyla bu süre geçtiği için hisse satışının yasal olmadığı öne sürülüyor.

1 NUMARA VURGUSU KIZDIRDI

İkinci konu ise Başkan Mustafa Cengiz’in yaptığı konuşmalarda ve eylemlerinde camianın bütününü kucaklayıcı olmaması. Son televizyon programında alt yazı olarak “Galatasaray’ın 1 numarası” ifadesinin kullanılmasından da büyük rahatsızlık var. Muhalifler, “G.Saray’ın 1 numarası Ali Sami Yen’dir. Bu ifadenin kullanılması, camiaya ve kulübün tarihine saygısızlıktır” diyorlar. Cengiz’in bu konuda hassasiyet göstermemesi de onların gözünde önemli bir eksi puan. Ancak belki de bu konuların en önemlisi yönetimin tüzük tadil planı. Başkan Cengiz’in mali kongre öncesi tüzük değişikliği konusunda, genel kurul kararı alacağı iddiaları ortalıkta dolaşıyor. Başkan Cengiz ve ekibinin gerçekten de tüzük tadiline gitme yetkisi var. Ancak kongreyi toplayıp, tüzüğü değiştirmek çok kolay görünmüyor.

YENİ ÜYELER KATILAMIYOR

Zira yönetimin Mart ayındaki mali genel kuruldan önce tüzük kongresi düzenlemesi için fazla zamanı yok. 3 hafta önceden genel kurul ilan edilebilmesi için 9 Şubat’a kadar zaman var. Ancak burada da yönetimin kongreyi toplaması için 5’te 1’in genel kurul salonuna gelmesi, tüzük değişikliğinin ise 3’te 2’den 1 fazlasının oyuyla yapılması gerekiyor. Şu anki ortamda böyle bir ihtimal zor. Üstelik tüzük kongresi için karar alınsa bile bu ancak 2019’da ödeme yapan üyeler tarafından oylanabiliyor. Çünkü tüzük gereği o yıl içindeki kongreye katılabilmek için Şubat sonu itibarıyla parayı yatıranlar dikkate alınıyor. Şubat başında tüzük kongresi kararı alınırsa, yeni üyeler katılamıyor.