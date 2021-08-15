Muhammed Ali'nin torunu Nico Ali Walsh rakibini ilk rauntta devirdi

15 Ağustos 2021 Pazar 23:01 - Güncelleme: 15 Ağustos 2021 Pazar 23:02

21 yaşındaki Walsh, maç sonrası aldığı galibiyeti dedesine armağan ettiğini söyleyerek Muhammed Ali'ye saygı gösterisinde bulundu.

Maça dedesi Muhammed Ali için dikilmiş bir boks şortuyla çıkan Walsh ringde adeta "fırtına" gibi eserken, rakibi Jordan Weeks'i 2 dakikadan az bir sürede teknik knock-out ile yendi. Walsch, maçın hemen başında üst üste yaptığı ataklarla 4-2 öne geçerken, hakem ilk raundun 1.49'uncu saniyesinde Jordan Weeks'in kafasından aldığı ağır darbeler sonrasında müsabakayı durdurarak Ali Walsh'un galip geldiğini ilan etti.

Ali Walsh maçtan hemen sonra yaptığı açıklamada, "Bu benim için iyi bir başlangıç. Duygusal bir serüvene adım attım. Hep dedemi düşünüyorum ve onu özlüyorum." diye konuştu. Walsh maç sonrası galibiyeti dedesine armağan ettiğini ifade etti.

Walsh ayrıca dedesine ait yanları siyah çizgili beyaz boksör şortunun Muhammed Ali için özel tasarlandığını belirterek, bu şortu bir daha giymeyeceğini de sözlerine ekledi.

Nico Ali Walsh ile anlaşan, Muhammed Ali'nin aktif kariyerinde 27 maçını düzenleyen 89 yaşındaki organizatör Bob Arum ise yaptığı açıklamada "Ben genlere inanıyorum." diyerek Walsh'ın ailesiyle birlikte galibiyeti kutladı.

1942 ABD doğumlu Muhammed Ali birçok otorite tarafından "tüm zamanların en iyi ağır siklet boksörü" olarak gösteriliyordu. Asıl adı Cassius Marcellus Clay olan ünlü boksör hapse girip çıkmasından sonra İslam dinini benimsemiş ve Muhammed Ali ismini almıştı.

Kariyeri boyunca yaptığı maçların yalnızca 5 tanesini kaybeden Muhammed Ali aktif boks hayatı sonrası uzun yıllar Parkinson hastalığıyla mücadele etmiş ve 3 Haziran 2016'da Phoenix, Arizona'da hayatını kaybetmişti.