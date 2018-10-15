Muhammed bin Selman, Manchester United'ı satın almaya hazırlanıyor
Bu sezon Premier Lig'e istediği başlangıcı yapamayan Manchester United'la ilgili Ada basınından bomba bir iddia geldi. Buna göre Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Selman, Kırmızı Şeytanlar'ı satın almaya hazırlanıyor.
Bu sezon Premier Lig'e istediği başlangıcı yapamayan ve Sir Alex Ferguson'ın görevinden ayrıldığı yıldan bu yana eski günlerinin uzağında olan Manchester United'la ilgili Ada basını dev bir iddia ortaya attı.
İngiliz medyası, Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Selman'ın Kırmızı Şeytanlar'ı satın almak istediğini öne sürdü.
Çıkan haberlerde United yöneticilerinden Avram Glazer'ın önümüzdeki hafta Suudi Arabistan'da düzenlenecek bir konferansa gideceği ve burada kulübün satışıyla ilgili görüşmelerde bulunacağı ifade edildi.
Dünyanın sayılı zenginleri arasında yer alan veliaht prensin İngiliz kulübünü satın almak için en az 3,4 milyar euro'yu gözden çıkarması gerektiği öğrenildi.
(Fanatik)
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