Muhammed Cham: Bu maçla ritmimi buldum

Trabzonspor'un Adana Demirspor'u 5-0 yendiği maça damga vuran Muhammed Cham, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

"TAKIMIMA MÜTEŞEKKİRİM"

3 gol attığı için mutlu olduğunu söyleyen Cham, "Takımıma müteşekkirim. Bugün oynama fırsatı bulmak ve 3 gol atmak beni çok mutlu etti." dedi.

"RİTMİMİ BULMUŞ OLDUM"

Ritmini bulduğunu söyleyen 24 yaşındaki futbolcu, "Uzun süren bir süreç oldu. Uzun süren transfer görüşmelerinin sonunda takıma katılabildim. Bu da sizi mental olarak etkiliyor. Daha önce ritmi yakalama fırsatı varken bu biraz bunu uzattı. Takımımızın, taraftarımızın bana olan sevgisini hissettim. Son aylarda çok sıkı çalıştığımı düşünüyorum. Bu maçla ritmimi bulmuş oldum." ifadelerini kullandı.

"BANZA İLE ARAMIZDA ÇOK YAKIN BİR ARKADAŞLIK VAR"

Takım arkadaşı Simon Banza ile ilgili konuşan Avusturyalı futbolcu, "Banza ile aramızda çok yakın bir arkadaşlık var. Her zaman birbirimize yardımcı olmak istiyoruz. Umarım bu şekilde devam edeceğiz." sözlerini sarf etti.

CHAM AÇILDI

Bordo mavili takımda Muhammed Cham, 3 gol ve 2 asistle maçta öne çıkan isim oldu. Profesyonel kariyerinin ilk hat-trick'ini Adana Demirspor'a yapan Cham, 2014/15'ten bu yana bir Süper Lig maçında beş gole katkıda bulunan ilk Trabzonsporlu futbolcu oldu.