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Spor

Muhammed Cham: Bu sonuçla birlikte önümüz daha açık

Trabzonspor'un evinde Bodrum FK'yi 1-0 yendiği maçın ardından, Pedro Malheiro'nun golünde asist yapan Muhammed Cham, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

23 Aralık 2024 Pazartesi 00:15 - Güncelleme:
Muhammed Cham: Bu sonuçla birlikte önümüz daha açık
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Trabzonspor'un evinde Bodrum FK'yi 1-0 yendiği maçın ardından, Pedro Malheiro'nun golünde asist yapan Muhammed Cham, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

"HARİKA BİR ASİST YAPTIM"

Yaptığı asist ile ilgili konuşan Cham, "Harika bir asist yaptım, şaka bir yana, o an savunmanın ilgisini üzerime çekersem Pedro Malheiro'nun uzaktan iyi bir şut atabileceğine inandım. Çok güzel bir gol attı. Pedro asist için bana teşekkür etti, ben de ona 'bir şey değil' dedim." ifadelerini kullandı.

"GEÇEN HAFTA G.SARAY MAÇINI DOMİNE ETTİK"

Cham yaptığı açıklamada ayrıca, "Gelişiyoruz. Aslında bizim için sezona zor bir başlangıç oldu. Değişim yaşandı. Yeni ekip, yeni oyuncular, yeni hoca. Alışmak için süre gerekiyordu. Son haftalarda daha iyi oynuyorduk, sonuca yansıtamadık sadece. Geçen hafta Galatasaray maçını domine ettik ama sonuca yansıtamamıştık. Bu sonuçla birlikte önümüz daha açık." dedi.

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