Muhammed Demir: Tuhaf ama tarif edilemez duygular

06 Kasım 2020 Cuma 22:55 - Güncelleme: 06 Kasım 2020 Cuma 22:55

Gaziantep Fk oyuncusu Muhammet Demir, Beşiktaş galibiyetini değerlendirdi.

Muhammet Demir açıklamasında; "Gaziantep'te iyi bir ortamımız var. Bazen olumsuzluklar oluyor. Virüs nedeniyle yabancılar ailelerinin yanına gidemiyorlar. Bu da sahaya yansıyor. Kompakt futbol olmuyor. Maçtan önce bunu konuştuk. Geçen sezon da burada birlikte oynayınca neler yapabileceklerimizi göstermiştik. Bizim için kritik bir maçtı. Sonraki maçlarımız direkt rakiplerimizle. 3 puan almak bizim için önemliydi." dedi.

"EVİM GİBİ HİSSEDİYORUM"



Gaziantepli Muhammet Demir açıklamasında; "Tuhaf ama tarif edilemez, güzel duygular. Uzun senelerdir buradayım. Beni seviyorlar, onlar da beni seviyor. Bu renkleri seviyorum nedense. Burayla değişik bir bağım var. Evim gibi hissediyorum." dedi.