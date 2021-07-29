İSTANBUL 34°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Temmuz 2021 Perşembe / 19 ZilHicce 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,4735
  • EURO
    10,0854
  • ALTIN
    498.426
  • BIST100
    1391.64
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Muhammed Demirci'nin yeni adresi belli oldu
Spor

Muhammed Demirci'nin yeni adresi belli oldu

Beşiktaş altyapısından yetişen ve büyük umutlar beklenen Muhammed Demirci, daha önceden de formasını giydiği 24 Erzincanspor ile anlaştı.

29 Temmuz 2021 Perşembe 18:24 - Güncelleme: 29 Temmuz 2021 Perşembe 18:24
ABONE OL

Beşiktaş altyapısında yetişen, Barcelona'nın kapısından dönen Muhammed Demirci'nin yeni adresi belli oldu. Demirci, 24 Erzincanspor'un yolunu tuttu.

Ajansspor'un haberine göre; Bir dönem Türk Messi diye anılan, kariyerinde Beşiktaş dışında Gaziantep FK, Mouscon, İstanbulspor gibi takımlarda oynayan 26 yaşındaki futbolcu son olarak Sarıyer forması giydi.

Demirci, İstanbul ekibinde geçtiğimiz sezon 8 maçta görev aldı ve 1 de gol attı.

26 yaşındaki futbolcu 2019-2020 sezonunda da 24 Erzincanspor formasını giymişti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.