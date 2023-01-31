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Spor

Muhammed Elneny'den Arsenal'e kötü haber

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de sağ dizinde çok ciddi bir sakatlık meydana gelen Muhammed Elneny, sahalardan uzun süre uzak kalacak.

AA31 Ocak 2023 Salı 19:38 - Güncelleme:
Muhammed Elneny'den Arsenal'e kötü haber
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Arsenal'in orta saha oyuncusu Muhammed Elneny, sakatlığı nedeniyle sahalardan uzun süre uzak kalacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, antrenman sırasında sağ dizinde çok ciddi bir sakatlık meydana gelen Mısırlı oyuncunun, ameliyat edildiği belirtildi.

Londra'daki ameliyatı başarılı geçen 30 yaşındaki oyuncunun, sahalardan uzun süre uzak kalacağı vurgulandı. Elneny'nin iyileşme sürecine girmesinin ardından sahalara dönüş tarihine ilişkin daha detaylı bir açıklama yapılacağı ifade edildi.

Beşiktaş'ta 2019-20 sezonunda kiralık olarak forma giyen Elneny, 2016'da transfer olduğu Arsenal formasıyla 155 maçta 6 gole imza attı.

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