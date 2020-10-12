Muhammed Elneny'den Beşiktaş itirafı

12 Ekim 2020 Pazartesi 22:53 - Güncelleme: 12 Ekim 2020 Pazartesi 22:53

Mikel Arteta'yı çok beğendiğini söyleyen Muhammed Elneny, "Londra'ya dönmeden önce Arteta ile görüşmedim. Benim için onun ne istediğini düşünmek stresli olmasa da zorlayıcıydı. Onunla konuşmaya oturduğumda, 'Senin oynama tarzın, oynatmaya çalıştığın şeyi ben beğeniyorum' dedim. İdman yaptırma yöntemini de sevdim, herkese yardım ediyor ve bu da takım için yüzde 100'ümü vermemi sağlıyor." ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ'TA GÜVEN KAZANDIM"

Geçen sezon oynamak için Beşiktaş'a gittiğini kaydeden Mısırlı oyuncu, "Emery ile çok fazla oynamıyordum. Bu yüzden özgüvenimi kaybediyordum. Beşiktaş'a bu yüzden gittim, 1 yıllığına kiralık oynamak için. Sürekli oynadım ve tekrar güvenimi kazandım. Geri döndüğümde de herkese mutlu olduğumu gösterdim." dedi.

Sürekli kendini geliştirmeye çalıştığını söyleyen tecrübeli isim, "İstendiğimi hissettim, her gün, sürekli. Her işte sabah uyandığında yeni şeyler öğrenmeye ve yeni şeyler denemeye çalışırsın. Benim aklımda da hep bu var. İdmana gitmeli, kendimi geliştirmeliyim diye düşünüyorum." diye konuştu.

Arsenal'de bu sezon 6 maça çıkan Elneny, 472 dakika sahada kaldı.