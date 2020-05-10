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Spor

Muhammed Elneny'nin menejeri açıkladı! ''Bir çok yerden teklif var''

Arsenal'den kiralık olarak Beşiktaş forması giyen Mısırlı orta saha oyuncusu Muhammed Elneny'nin menajeri Alan Nazmy, oyuncunun geleceğiyle ilgili konuştu ve siyah-beyazlıların kararını da açıkladı.

10 Mayıs 2020 Pazar 22:09 - Güncelleme: 10 Mayıs 2020 Pazar 22:09
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Beşiktaş'ın Arsenal'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Muhammed Elneny'nin menajeri Alan Nazmy açıklamalarda bulundu.

BEŞİKTAŞ ONU İSTİYOR"

Beşiktaş, koronavirüs krizi sonrasında Elneny'yi kadrosunda tutmak istiyor ancak henüz resmi bir gelişme yok. Şu anda bunun için çok erken. Koronavirüs pandemisi her şeyi durdurdu ve geleceği de belirsiz kıldı. Elneny'yi isteyen birçok kulüp var ve Beşiktaş da onu takımda tutmak istiyor. Beşiktaş ile olan kiralık sözleşmesini uzatabilir ya da bonservisiyle birlikte takıma katılabilir.

AVRUPA'DA KARİYERİ VAR

Arap ülkelerine ya da Mısır'a dönme ihtimali şu anda mümkün gözükmüyor. Elneny'nin Avrupa'da başarılı bir kariyeri var ve Almanya, İspanya ve İngiltere'den çok ciddi talipleri var. 

VAZGEÇİLMEZ OLDU

Arsenal ile 2022'ye kadar sözleşmesi olan ve Beşiktaş ile kiralık anlaşması sezon sonunda bitecek olan Elneny, bu sezon takımın vazgeçilmezlerinden oldu ve 28 maçta oynarken, 2 asist yaptı.

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