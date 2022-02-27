Muhammed Gümüşkaya, Giresunspor'u galibiyete taşıdı

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 27. haftasında GZT Giresunspor sahasında Göztepe'yi 3-1 mağlup ederek 6 maçlık galibiyet hasretine son verdi.
14. dakikada sağ kanattan gelişen Giresunspor atağında Sergio'nun ceza sahasına yerden kestiği topta oluşan karambolde Chiquinho'dan önce defans son anda tehlikeyi uzaklaştırdı.
26. dakikada sol kanattan Diabate'nin yaptığı ortanda ceza sahasında gelişine Sergio'nun vuruşu kaleci İrfan Can'da kaldı.
27. dakikada Muhammed Gümüşkaya'nın kullandığı köşe vuruşunda Umut Nayir iyi yükseldi ve kafayla topu ağlara gönderdi. 1-0
34. dakikada Zeki Yavru'nun sağ kanattan ceza alanına yolladığı topa Umut Nayir müsait durumda dokunamadı.
41. dakikada sol kanattan Aziz Behich'in ortasını ceza alanı içerisinde kontrol eden Muhammed Gümüşkaya'nın dönerek vuruşu üstten auta gitti.
50. dakikada GZT Giresunspor atağında Chiquinho'nun ara pasında Umut Nayir topla ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun sert şutunda kaleci İrfan Can Eğribayat son anda topu kornere çeldi.
51. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Muhammed Gümüşkaya'nın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde Sergio, Perez'e topu aktardı. Bu oyuncunun sert şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0
69. dakikada GZT Giresunspor, skoru 3-0'a taşıdı. Traore'nin defansın arkasına attığı pasta Muhammed Gümüşkaya, kaleci İrfan Can Eğribayat ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda, top ağlarla buluştu: 3-0
75. dakikada Göztepe, farkı 2'ye indirdi. Konuk ekibin atağında Di Santo'nun ceza sahasına girmeden yerden sert şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-1
Karşılaşma, GZT Giresunspor'un 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: Çotanak Spor Kompleksi
Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Alpaslan Dedeş
GZT Giresunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Dk. 87 Pelupessy), Diarra, Perez, Aziz Eraltay, Flavio, Muhammed Gümüşkaya (Dk. 76 Hayrullah Bilazer), Diabate (Dk. 46 Traore), Sergio, Chiquinho, Umut Nayir (Dk. 85 Balde)
Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Atakan Rıdvan Çankaya (Dk. 64 Aytaç Kara), Atınç Nukan, Angel, Kerim Alıcı, Obinna, Soner Aydoğdu (Dk. 78 Lourency), Berkan Emir (Dk. 46 Moubandje), Cherif Ndiaye (Dk. 64 Di Santo), Halil Akbunar, Tannane (Dk. 78 Tijanic)
Goller: Dk. 27 Umut Nayir, Dk. 51 Perez, Dk. 69 Muhammed Gümüşkaya (GZT Giresunspor), Dk. 75 Di Santo (Göztepe)
Sarı kart: Dk. 45+1 Obinna (Göztepe)