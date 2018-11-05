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Muhammed Salah için ülkesi Mısır'da yapılan heykel, sosyal medyada gündem oldu

Liverpool'un yıldız futbolcusu Muhammed Salah için ülkesi Mısır'da heykel yapıldı ve bir anda sosyal medyanın trendi oldu.

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Geçen yıl, Cristiano Ronaldo'ya benzemeyen Cristiano Ronaldo heykelinin ardından bu kez Muhammed Salah, kendisine benzemeyen heykeli ile karşılaştı.

Mısırlı sanatçı Mai Abdel Allah, Liverpool forması giyen vatandaşı Muhammed Salah'ın heykelini yaparken, heykelin ortaya çıkmasıyla birlikte sosyal medya sallandı.

Salah'ın heykelinin Salah'a benzemediğini belirten sosyal medya kullanıcıları, Mai Abdel Allah'ın yaptığı çalışmayı 'komik' buldu.

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