24°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,0139
  • 6,737
  • 247.278
  • 92.379
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Muhammed Salah ve Roberto Firmino, Barcelona maçında yok

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, Muhammed Salah'ın sakatlığından dolayı Barcelona maçında oynayamayacağını açıkladı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Jurgen Klopp, Muhammed Salah ve Roberto Firmino'nun Barcelona maçının rövanşında forma giyemeyeceğini açıkladı.

Okulda şok olay: Asansör boşluğuna düştü

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İstanbul için YSK'daki kritik görüşme başladı

İstanbul için YSK'daki kritik görüşme başladı

İlber Ortaylı'nın "Görmeden ölmeyin!" dediği 5 şehir

İlber Ortaylı'nın 'Görmeden ölmeyin!' dediği 5 şehir

İhlas suresini incir çekirdeğine örümcek kılıyla yazdı

İhlas suresini incir çekirdeğine örümcek kılıyla yazdı

Kuzey Kore'den sürpriz Venezuela açıklaması

Kuzey Kore'den sürpriz Venezuela açıklaması

Marmaray Banliyö hattı ile birleşti geliri tavan yaptı

Marmaray Banliyö hattı ile birleşti geliri tavan yaptı

İmamoğlu engel olmuştu, yeni adresi belli oldu

İmamoğlu engel olmuştu, yeni adresi belli oldu

Füze vuran lazer sistemi test edildi

Füze vuran lazer sistemi test edildi

AK Parti'den İstanbul seçimiyle ilgili son dakika açıklaması

AK Parti'den İstanbul seçimiyle ilgili son dakika açıklaması
 

POPÜLER HABERLER

Bakırköy´de otomobilin kafe bahçesine girmesi kamerada

Bakırköy´de otomobilin kafe bahçesine girmesi kamerada

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK Konyalıları büyüledi

Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK Konyalıları büyüledi

İşte Türkiye'nin F-16'dan 3 kat hızla mermi gönderen silahı

İşte Türkiye'nin F-16'dan 3 kat hızla mermi gönderen silahı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA