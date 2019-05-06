Muhammed Salah ve Roberto Firmino, Barcelona maçında yok
Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, Muhammed Salah'ın sakatlığından dolayı Barcelona maçında oynayamayacağını açıkladı.
Jurgen Klopp, Muhammed Salah ve Roberto Firmino'nun Barcelona maçının rövanşında forma giyemeyeceğini açıkladı.
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