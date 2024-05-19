Muhammed Salah'tan Jürgen Klopp itirafı!

Liverpool forması giyen Muhammed Salah, takımdan ayrılacak teknik direktör Jürgen Klopp ile ilgili görüşlerini aktardı.

Mısırlı futbolcu, "Sanırım yaptığımız ilk görüşmeden aklımda kalan şey, buraya gelmemi istediğini söylemesiydi. Bana yeni bir takım kurduğunu ve benim de burada oynamamı istediğini söyledi. 'Futbolunu geliştireceğim ve sana istediğini yapma özgürlüğü vereceğim' dedi. Ben de geldim ve sonrasında neler olduğunu gördünüz" dedi.

Klopp ile ilgili açıklamalarına devam eden Salah, "Beni bir oyuncu olarak geliştirdi ve ben de ona çok yardımcı oldum. Birbirimize çok yardımcı olduk ve kulübümüze kupalar kazandırmak için her şeyimizi verdik." sözlerini sarf etti.

Salah, son olarak Klopp'la insani olarak ilişkilerinin iyi olduğunu ve iletişimlerinin ömür boyu devam edeceğini söyledi.