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Spor

Muhammet Demir: İyi mücadele ettik

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray'a 2-0 mağlup olan Gaziantep FK'da Muhammet Demir, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

31 Ekim 2021 Pazar 23:58 - Güncelleme: 31 Ekim 2021 Pazar 23:58
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Gaziantep FK forması giyen Muhammet Demir, Galatasaray karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Mağlubiyeti değerlendiren Muhammet Demir "İkinci gol kırılma anı oldu. İkinci golden sonra oyunun içinde kalamadık. Denedik, şanslarımız da vardı. İyi mücadele ettik, Galatasaray'ı zorladığımız anlar da oldu ama bir türlü başarılı olamadık." dedi.

Deplasmanda kazanamamaları hakkında da konuşan Muhammet Demir "Yeni bir takım 14-15 oyuncu gelmiş. İçeride bir arada olabiliyoruz ama dışarıda kopuk kopuktuk. Böyle devam edersek hem sonuca gideriz, hem de deplasman fobimizi sonlandırırız." ifadelerini kullandı.

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