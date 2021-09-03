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Spor

Muhammet Demir yuvasına geri döndü! Transfer resmen açıklandı

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Başakşehir forması giyen Muhammed Demir'i kadrosuna kattığını açıkladı. Muhammed Demir yeni sezonda Gaziantep FK forması giyecek.

3 Eylül 2021 Cuma 22:32 - Güncelleme: 3 Eylül 2021 Cuma 22:32
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Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK golcü oyuncu Muhammed Demir'i kadrosuna kattığını açıkladı. Başakşehir'den ayrılan Muhammed Demir yeni sezonda Gaziantep FK forması giyecek.

Sezona Başakşehir ile hazırlanan ve son 3 maçtada forma giyen Muhammet Demir, yeniden Gaziantep FK'lı oldu. Görüşmelerin ardından Kırmızı-Siyahlılar Muhammet'i bonservisiyle kadrosuna kattı.

MUHAMMET DEMİR GEÇTİĞİMİZ SEZON KİRALIK OYNAMIŞTI

2020-2021 sezonunda kiralık olarak Gaziantep Futbol Kulübü'nde top koşturan Muhammet Demir, başarılı performansıyla taraftarın memnuniyetini kazanmıştı. Demir, Gaziantep ekibinde 31 maça çıkmış 15 gol ve 5 asist yapmıştı. Transferin gerçekleşmesinin ardından Gaziantep Futbol Kulübü taraftarları sosyal medya üzerinden "Evine Hoş geldin Muhammet Demir" paylaşımlarında bulundu.

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