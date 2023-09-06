Muhammet Demirci artık 2.Lig'te top koşturacak

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden İskenderunspor, Beşiktaş'ın eski yeteneği Muhammed Demirci'ye 2+1 yıllık imza attırdı.

Şubat ayında yaşanan deprem felaketine rağmen başarı göstererek grubunu üçüncü sırada tamamlayan İskenderunspor, yeni sezon için de kadrosunu güçlendirdi.

Kulüp, transferi sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.

Muhammed Demirci, Beşiktaş altyapısındayken Barcelona tarafından deneme antrenmanlarına alındı. Ancak Katalan ekibine transferi gerçekleşmedi.

İşte İskenderunspor'un açıklaması:

"Hoş Geldin Muhammed Demirci! Kulübümüz, son olarak Tuzlaspor forması giyen orta saha oyuncusu Muhammed Demirci ile 2+1 yıllık anlaşma sağlamıştır. Anlaşmanın hem oyuncumuza hem kulübümüze hayırlı olmasını dileriz."

MUHAMMED DEMİRCİ'NİN OYNADIĞI TAKIMLAR



▪️ Beşiktaş

▪️ Gaziantep BB

▪️ Mouscron

▪️ İstanbulspor

▪️ 24 Erzincanspor

▪️ Şanlıurfaspor

▪️ Sarıyer

▪️ Tuzlaspor