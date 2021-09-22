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Spor

Muhammet Demir'den rekor açıklaması: Çok güzel bir hatıra

Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Gaziantep FK - Başakşehir maçının ardından karşılaşmanın 9. saniyesinde gol atıp rekor kıran Muhammet Demir maç sonu açıklamalarda bulundu.

22 Eylül 2021 Çarşamba 19:35 - Güncelleme: 22 Eylül 2021 Çarşamba 19:36
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Süper Lig'in 6. haftasında konuk ettiği Başakşehir'i 1-0 mağlup eden Gaziantep FK'nın santrfor oyuncusu Muhammet Demir, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Süper Lig tarihinin en erken golünü attığı için mutlu olduğunu dile getiren golcü oyuncu, "Attığım gol rekor olmuş. Biraz tevafuk oldu. Birkaç hafta önce Erdal Güneş hocamız, en erken ilk 10 içindeymiş herhalde. Senin de girmen lazım dedi, şaka yaptı. Nasip oldu. Tuhaf oldu. Bu golle galibiyet aldık, mutluyum. Tarihe geçmek mutluluk verici. Çok güzel bir hatıra. İnşallah böyle kalır." ifadelerini kullandı.

Maç öncesinde gol pozisyonunu konuştuklarını söyleyen Demir, "Erol Hoca bu maça çıkarken, normalde öyle taktiğimiz yok, uzun topla başlayalım. Joao'ya şişirin, indirip öyle başlayalım dedi. Öyle oldu. Bana sadece vuruş yapmak kaldı. Çok güzel bir hatıra kaldı." dedi.

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