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Spor

Muhammet Karavuş'tan gümüş madalya

Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 57 kiloda Muhammet Karavuş gümüş, 97 kiloda İbrahim Çiftçi de bronz madalya kazandı.

IHA18 Şubat 2024 Pazar 01:30 - Güncelleme:
Muhammet Karavuş'tan gümüş madalya
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Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye madalyaları toplamaya devam ediyor. Serbest stil 57 kiloda mücadele eden Akdeniz Oyunları şampiyonu Muhammed Karavuş, çeyrek finalde Dağıstan asıllı Fransız rakibi Ilman Mukhtarov'u 11-0 teknik üstünlükle, yarı finalde de Gürcü rakibi Roberti Dingashvili'yi 32 saniyede 10-0 teknik üstünlükle yenerek finale yükseldi. Milli güreşçi finalde karşılaştığı 3 kez Avrupa şampiyonu olan Ermeni Arsen Harutyunyan'a yenilince gümüş madalyada kaldı.

İbrahim Çiftçi'den bronz madalya

Serbest stil 97 kiloda mücadele eden İbrahim Çiftçi de ilk turda Dağıstan asıllı Fransız Adlan Bakırsoultanovic Viskhanov'u 9-2 yendi. Çeyrek finalde Alman rakibi Eric Thiele'yi 4-2 ile geçen Çiftçi, yarı finalde karşılaştığı Gürcü rakibi Givi Matcharasvili'ye 7-2 mağlup olunca, bronz madalya karşılaşmasına çıktı. Bu turda Aleksandr Hushtyn'i 6-5 yenen İbrahim Çiftçi Avrupa üçüncüsü oldu.

Öte yandan Haydar Yavuz ve Ramazan Sarı, şampiyonayı 5. sırada tamamladı.

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