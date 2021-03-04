Muhammet Tunahan Taşçı: Süper Lig'i değil, Avrupa'yı istiyorum

AA 04 Mart 2021 Perşembe 12:36 - Güncelleme: 04 Mart 2021 Perşembe 12:36

Futbolda dünyanın en iyi altyapılarından biri olan Ajax'ın, 19 Yaş Altı Takımı'nda forma giyen Türk oyuncu Muhammet Tunahan Taşçı, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda forma giymek istediğini söyledi.

19 Yaş Altı Milli Takımı'nın, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki antrenmanı öncesinde AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Muhammet Tunahan, teknik direktör Şenol Ustaömer yönetiminde çok iyi bir hazırlık kampı geçirdiklerini belirtti.

Genç futbolcu, ay-yıldızlı formayı giymekten gurur duyduğunu aktararak, "İnşallah Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda oynamak istiyorum. Tabii ki hedefim önce Ümit Milli Takım sonra A Milli Takım. Kendimi gösteriyorum ve çalışıyorum. Ajax A Takımı'nda da oynamak istiyorum. Bunun için çok çalışacağım, disiplinli olacağım. İnşallah hayırlısı olur." şeklinde konuştu.

"HAKİM ZİYECH VE PROMES İLE BİRLİKTE ANTRENMAN YAPTIK"

Futbol kariyerine başlangıcına da değinen Muhammet Tunahan Taşçı, şöyle konuştu:

"Beş yaşında Hollanda ekibi Union'da iki sene oynadım. Daha sonra NEC'e geçtim, sonrasında da Vittesse'ye gittim ve 2 sene oynadım. Yine NEC'e döndüm ve 5 sene oynadım. 17 Yaş Altı Takımı'nda 19 gol attım. Herkes beni istiyordu. Ajax ve PSV başta olmak üzere. Ajax Kulübüne gittik, baktık, konuştuk, benim için iyiydi. Ajax'ta iki senedir oynuyorum, ilk sene çok zordu. NEC'de haftada 4-5 kere antrenman yapıyorduk, Ajax'ta 9 kere antrenman yapıyoruz. Ama şimdi alıştım, antrenmanlar iyi geçiyor. A takımla iki kere antrenmana çıktım. Hakim Ziyech ve Promes ile birlikte antrenman yaptık, güzeldi. Onlar da bana tavsiyelerde bulundu. Bunları yapacaksın, kendin de çalışacaksın, çok çalışacaksın, erken yatacaksın, iyi yemek yiyeceksin, kendine bakacaksın diyerek."

Ajax'ta her futbolcuyla özel olarak ilgilenildiğini ve adım adım gelişiminin takip edildiğini kaydeden Muhammet Tunahan, "Şu an Ajax 19 Yaş Altı Takımı'nda oynuyorum. Koronavirüs yüzünden lig durduruldu. B takıma çıktım, orada antrenman yapıyorum. B takımında 5 maç oynadım, ilk maç 15 dakika, ikinci maç 20 dakika, üçüncü maç yarım saat, dördüncü maç 40 dakika, beşinci maç yine 40 dakika. B takım güzeldi. Maçların da seviyesi yüksekti." ifadelerini kullandı.

"SÜPER LİG BENİM İÇİN ERKEN"

Genç futbolcu, hedefleriyle ilgili olarak ise, "Süper Lig benim için erken. Çok gencim. Hollanda'da kalmak ya da Avrupa'da başka bir ligde oynamak istiyorum. Belki ondan sonra Süper Lig'i denerim diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Tunahan, öne çıkan özelliklerini ise, "Tekniğim var, top sürme ve paslarıma güveniyorum. Gol atabiliyorum, asist yapabiliyorum, çok hızlıyım. Bunları söyleyebilirim." sözleriyle belirtti.

Süper Lig'deki maçları da keyifle izlediğini kaydeden Ajaxlı futbolcu, "Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor çok önemli takımlar. En son dün Beşiktaş maçını da izledim. Çekişmesi iyi maçlar oluyor. Galatasaray'da Babel, onu iyi tanıyorum. Onyekuru ve Ryan Donk iyi futbolcular. Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu'nu tanıyorum, Hollanda'da yanımda oturuyordu. NEC'de beraber oynuyorduk, benden iki yaş kategorisi üstte oynuyordu." ifadelerini kullandı.