Muhayer Oktay Kartal yolunda

Siyah-Beyazlılar, prensipte el sıkıştığı Muhayer için Alman ekibi Fortuna Düsseldorf II’ye 210 bin euro yetiştirme bedeli ödeyeceği öğrenildi. Türkiye U18, U19 ve U21 formalarını toplamda 24 kez giyer Muhayer 6 gol atma başarısı gösterdi.