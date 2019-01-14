Muhayer Oktay Kartal yolunda
BEŞİKTAŞ’IN adı Göztepe ile de anılan gurbetçi Muhayer Oktay transferini bitirme noktasına geldiği ileri sürüldü.
- StarSpor
Siyah-Beyazlılar, prensipte el sıkıştığı Muhayer için Alman ekibi Fortuna Düsseldorf II’ye 210 bin euro yetiştirme bedeli ödeyeceği öğrenildi. Türkiye U18, U19 ve U21 formalarını toplamda 24 kez giyer Muhayer 6 gol atma başarısı gösterdi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.