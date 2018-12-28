Muhsin Ertuğral Maritzburg United ile anlaşmaya vardı

Maritzburg United Kulübünden yapılan açıklamada, 59 yaşındaki teknik adamla 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Fadlu David yönetiminde geçen sezon ligi dördüncü sırada tamamlayan Güney Afrika ekibi, bu sezon 14 maçta bir galibiyet alınca teknik direktör David ile yollarını ayırmıştı.

Muhsin Ertuğral, 2009-2010 sezonunda Sivasspor'u çalıştırmıştı.