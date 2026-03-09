Guendouzi'nin 21. dakikadaki şutu direkten döndü.

Sarı kart gören Ederson, K.Gümrük maçında cezalı.

Domenico Tedesco'nun değişiklikleri oyuna etki etti.

Dengeli başlayan karşılaşmada ilk golü bulan ekip, Samsunspor oldu. Kırmızı-Beyazlılar, 11. dakikada Mouandilmadji'nin kafa vuruşuyla Kadıköy'de öne geçti. Geriye düştükten sonra çabuk toparlanan Fenerbahçe, 15'te beraberliği yakaladı. Musaba'nın pasında boşta kalan Guendouzi, yaptığı net vuruşla ağların tozunu aldı. 1-1'den sonra vites yükselten Sarı-Lacivertliler, Brown ve Guendouzi ile net pozisyonlara girdi. Ancak Samsun'un Çadlı forveti 23'te tekrardan sahne alarak duble yaptı. İkinci yarıda hücumda daha organize bir Fenerbahçe vardı. Samsunspor ise geride bekleyerek, kontra atak kovaladı. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun, İsmail-Nene-Fred hamleleri pozitif katkı verdi. Son 30 dakikada Samsunspor, yaptığı geçişlerle etkili oldu. Ederson, Karadeniz ekibine gol izni vermedi. 89'da Dorgeles Nene beraberliği getiren golü kaydetti. 90+5'te Cherif sahneye çıktı, Kanarya Samsun karşısında inanılmaz bir geri dönüşe imza attı