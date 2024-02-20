Fenerbahçe'de yaşadığı sakatlık sebebiyle bir süredir sahalardan uzak kalan Fred'in son durumu belli oldu. Sambacı futbolcudan sarı-lacivertli ekibe güzel haber geldi.

21 MAÇTA 20 GALİBİYET

Fenerbahçe, Sambacı'nın oynadığı 21 resmi maçta 20 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Fred'in görev yapmadığı 15 karşılaşmada ise 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi geldi.

ANTRENMANA ÇIKACAK

Sambacı'nın yapılan kontrollerinden güzel haber geldi. Deneyimli orta saha oyuncusunun sakatlığı tamamen atlattığı belirlendi. Fred'in yapılacak son antrenmanda takımla çalışarak kendisini deneyeceği öğrenildi. 30 yaşındaki futbolcu idmanı sorunsuz bir şekilde tamamlarsa, hafta boyunca tam kapasite olarak antrenmanlarda yer alabilecek.

İsmail Kartal, Fred'in cumartesi günü Kasımpaşa ile oynanacak lig maçında kadroda olup olmayacağına, hafta boyunca idmanlardaki kondisyon durumuna göre karar verecek.