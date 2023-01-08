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Spor

Müjdeler müjdesi! Ve Alexis Sanchez'i duyurdular: Havaalanı dolup taşacak

Alexis Sanchez için transferde sürpriz bir gelişme yaşandı. Adı geçtiğimiz haftalarda Galatasaray ile de gündeme gelen yıldız oyuncu Alexis Sanchez, bir diğer İstanbul devine geliyor. İşte detaylar...

Star Gazetesi8 Ocak 2023 Pazar 17:56 - Güncelleme:
Müjdeler müjdesi! Ve Alexis Sanchez'i duyurdular: Havaalanı dolup taşacak
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Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'da forma giyen Alexis Sanchez için Türkiye hikayesi başlıyor. Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin Alexis Sanchez için Fransız takımıyla görüşmelere başladığı ve transferi bitirmeyi hedeflediği iddia edildi.

JOAO PEDRO YERİNE ALEXIS SANCHEZ

Fenerbahçe'de Joao Pedro'nun sakatlığı sonrası yönetim yeni golcü arayışlarına şimdiden başladı. Ara transfer döneminde forvete takviye yapmayı hedefleyen sarı-lacivertliler, gözüne Marsilya'da forma giyen Alexis Sanchez'i kestirdi.

FENERBAHÇE, ALEXIS SANCHEZ'İ İSTİYOR

Fransa basınında yer alan habere göre; Fenerbahçe, gündemine Alexis Sanchez'i aldı. Sarı-lacivertliler yıldız oyuncu için Marsilya'nın kapısını çaldı ve teklifini sundu. Taraflar transferde anlaşmaya yakın. Transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Alexis Sanchez, bu sezon Marsilya formasıyla şu ana kadar 20 resmi maça çıkarken bunların 18'inde ilk 11'de yer aldı. Toplam 1513 dakika süre alan Şilili yıldız golcü, 8 golle skora etki etti.

Star Gazetesi

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