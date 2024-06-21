Sarı-Kırmızılılar'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, ülkesi Arjantin'de eşiyle birlikte bir programa konuk oldu. Türkiye'deki rekabet ve kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulunan Mauro Icardi, 1 yıl daha Galatasaray formasını giyeceğini bildirdi. Icardi, "Önümüzdeki sezon Galatasaray'da kalıyoruz, sonrasına bakacağız ama şu an için Galatasaray'dayım. Galatasaray-Fenerbahçe rekabeti inanılmaz. Beni şaşırtan şeylerden biri de bu. Çok büyük bir rekabet tarihi var. Birçok olay olmuş. Özellikle bizim taraf gibisinin burada ve genel olarak Avrupa'da olduğunu sanmıyordum. Ayrıca aralarındaki rekabet sokakta çılgınca" ifadelerini kullandı

RİVER-BOCA'DAN BÜYÜK

Yıldız golcünün eşi Wanda Nara ise ezeli rekabet hakkında "Bence River Plate-Boca Juniors rekabetinden çok daha büyük" değerlendirmesini yaptı. Icardi, Galatasaray'a gelmek için kendisini eşinin ikna ettiğini söyledi: "Normalde Galatasaray'a gelme gibi bir düşüncem yoktu. Beklemediğimiz bir şeydi çünkü Milano'dan Paris'e gittik ve Paris'te çok rahattık. Gitmek istemedim ama Wanda sonunda beni ikna etti, 'hadi, hadi, bu senin için, kariyerin için, her şey için iyi olacak' dedi ve ikna oldum."