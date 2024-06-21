İSTANBUL 31°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Haziran 2024 Cuma / 15 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,8689
  • EURO
    35,282
  • ALTIN
    2496.79
  • BIST100
    10739.9
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Müjdeyi Mauro Icardi verdi! ''Bir yıl daha Galatasaray'dayım''
Spor

Müjdeyi Mauro Icardi verdi! ''Bir yıl daha Galatasaray'dayım''

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ülkesi Arjantin'de katıldığı bir programda önemli açıklamalarda bulundu. Transfer sezonunun başlamasıyla birlikte adı birçok kulüple anılan başarılı futbolcu bir yıl daha Galatasaray'da kalacağının müjdesini verdi. İşte detaylar...

Akşam21 Haziran 2024 Cuma 08:57 - Güncelleme:
Müjdeyi Mauro Icardi verdi! ''Bir yıl daha Galatasaray'dayım''
ABONE OL

Sarı-Kırmızılılar'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, ülkesi Arjantin'de eşiyle birlikte bir programa konuk oldu. Türkiye'deki rekabet ve kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulunan Mauro Icardi, 1 yıl daha Galatasaray formasını giyeceğini bildirdi. Icardi, "Önümüzdeki sezon Galatasaray'da kalıyoruz, sonrasına bakacağız ama şu an için Galatasaray'dayım. Galatasaray-Fenerbahçe rekabeti inanılmaz. Beni şaşırtan şeylerden biri de bu. Çok büyük bir rekabet tarihi var. Birçok olay olmuş. Özellikle bizim taraf gibisinin burada ve genel olarak Avrupa'da olduğunu sanmıyordum. Ayrıca aralarındaki rekabet sokakta çılgınca" ifadelerini kullandı

RİVER-BOCA'DAN BÜYÜK

Yıldız golcünün eşi Wanda Nara ise ezeli rekabet hakkında "Bence River Plate-Boca Juniors rekabetinden çok daha büyük" değerlendirmesini yaptı. Icardi, Galatasaray'a gelmek için kendisini eşinin ikna ettiğini söyledi: "Normalde Galatasaray'a gelme gibi bir düşüncem yoktu. Beklemediğimiz bir şeydi çünkü Milano'dan Paris'e gittik ve Paris'te çok rahattık. Gitmek istemedim ama Wanda sonunda beni ikna etti, 'hadi, hadi, bu senin için, kariyerin için, her şey için iyi olacak' dedi ve ikna oldum."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.