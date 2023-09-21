İSTANBUL 26°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Eylül 2023 Perşembe / 7 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,0474
  • EURO
    28,8191
  • ALTIN
    1676.44
  • BIST100
    7734.73
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Muleka transferine Şenol Güneş'ten veto!
Spor

Muleka transferine Şenol Güneş'ten veto!

Beşiktaş'ın Kongolu forveti Jackson Muleka'nın, Afrika kıtasına dönüşünü Şenol Güneş engelledi.

Sabah21 Eylül 2023 Perşembe 10:07 - Güncelleme:
Muleka transferine Şenol Güneş'ten veto!
ABONE OL

Beşiktaş'ta transferi çok konuşulan Jackson Muleka da transfer gerçeği ortaya çıktı.

Golcü oyuncu Muleka için Yunanistan'ın PAOK Selanik ve Mısır'ın Al Ahly takımının temsilcileri İstanbul'a geldi.

Yunan ekibi 5 milyon euro'ya kadar çıktı. Sözleşmesi Haziran 2027'ye kadar devam eden Muleka, iki ekibe de ilgi gösterdi.

HOCA VETO ETTİ

Ancak Şenol Güneş teklifi reddetti. Beşiktaş yönetimi de 10 milyon euro fiyat biçince görüşmeler gelişmeden sona erdi.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ın kadrosuna katılan Kongolu forvet siyah beyazlılarda 42 karşılaşmada 9 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Muleka'nın Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.