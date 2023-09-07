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Spor

Muleka'nın yerine yeni 10 numara

Beşiktaş'ta yapılacak 10 numara transferi, Jackson Muleka veya Jean Onana'nın ayrılmasıyla gerçekleşecek. Siyah beyazlılar, PAOK'un Muleka için yaptığı teklifi yükseltmesi durumunda değerlendirmeye alacak.

Sabah7 Eylül 2023 Perşembe 09:34 - Güncelleme:
Muleka'nın yerine yeni 10 numara
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Şu ana kadar Amartey, Onana, Rebic, Emrecan Bulut, Zaynutdinov, Rashica, Chamberlain, Tayfur Bingöl ve son olarak Bailly'yi kadrosuna katan Beşiktaş, transferi büyük ölçüde noktaladı.

10 numara ile ilgili beklenti devam ederken yabancı kontenjanı dolan siyah-beyazlılar, bu konuda ancak ayrılık durumunda harekete geçecek. Onana ve Muleka'nın adı sürekli transferle anılsa da şu an için böyle bir durum söz konusu değil.

MULEKA İÇİN 5 MİLYON EURO

Transfer dönemi kapanmadan Cadiz, Onana'ya kiralama teklifinde bulunmuş ancak 1.4 milyon Euro'luk maaşının sadece 500 bin Euro'sunu karşılamayı önerdikleri için geri çevrilmişti.

Muleka içinse PAOK 2.5 milyon Euro satın alma opsiyonlu teklif yaptı fakat kabul görmedi. Muleka'da ancak 5 milyon Euro ve üzeri önerilerin değerlendirilebileceği belirtildi.

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